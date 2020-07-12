12.07.2020

2020-07-12 11:10:08

Во Владимирской области количество умерших от коронавируса достигло 90 человек

За минувшие сутки зарегистрированы еще две смерти.

Всего от болезни за все время наблюдений скончалось 90 человек.

На сегодня в регионе зарегистрировано 4917 случаев заражения.

Уже выздоровело более половины пациентов - 3820.