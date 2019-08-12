Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй в эфире телеканала FOX News подтвердила, что Дональд Трамп по-прежнему привержен политике переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй в эфире телеканала FOX News подтвердила, что Дональд Трамп по-прежнему привержен политике переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но санкции в отношении Северной Кореи сохранятся в обозримом будущем. Условием отмены ограничений, заявила Конуэй, будет только верифицированная денуклеаризация Корейского полуострова.По словам советника, дата следующей встречи Трампа и Ына пока не назначена, но "это произойдет очень быстро, когда время для этого наступит". Президент США намерен договориться с Пхеньяном по торговым вопросам.Что касается недавних испытаний северокорейских ракет малой дальности, пояснила Конуэй, то они не нарушают договоренности с США.