К совершению преступления оказался причастен 19-летний житель города Мурома.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратился 31-летний житель Республики Башкортостан. Мужчина сообщил, что в одном из ночных клубов города у него был похищен сотовый телефон. Ущерб составил 17 тысяч рублей.В результате проведенных оперативных мероприятий с учетом информации, полученной с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 19-летний, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель города Мурома.В содеянном молодой человек сознался, пояснив, что, проходя мимо одного из столиков в развлекательном заведении, заметил лежащий на полу телефон. Воспользовавшись тем, что владелец имущества отвлекся, он похитил телефон, который впоследствии продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.