В посёлке Мстёра Вязниковского района на улице Советской сгорел автомобиль. Сигнал поступил в региональное МЧС в начале 8 утра. На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Судя по

В посёлке Мстёра Вязниковского района на улице Советской сгорел автомобиль. Сигнал поступил в региональное МЧС в начале 8 утра. На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Судя по фотографиям с места происшествия, автомобиль загорелся в помещении, вероятно, в гараже. Пожар тушили на площади 5 квадратных метров. Происшествие обошлось без погибших и пострадавших. К ликвидации последствий привлекалось 2