Молодой парень в кафе пьет кофе и смотрит на красивую девушку за соседним столиком. Наконец решает подойти:
- Девушка, а можно к вам присесть?
Девушка на все кафе:
- ДА НЕ БУДУ Я С ТОБОЙ СПАТЬ!!!
Люди заоборачивались заулыбались. Парень покраснев возвращается к своему столику. Тут к нему подсаживается эта же девушка
- Вы, конечно, извините, но дело в том что я психолог и пишу дисертацию на тему "Поведение разных типов людей в неадекватных ситуациях".
Парень, внезапно, на все кафе:
- ЧТО?! ДВЕСТИ БАКСОВ?!
еще анекдот!