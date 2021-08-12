12.08.2021

2021-08-12 14:30:05

В Коврове силовики проводят учения

Сегодня жителей Коврова всполошили громкие хлопки, похожие на взрывы.



Оцеплен периметр 23-й школы, люди в форме стоят на каждом углу у близлежащих домов. У каждого дома на углу стоит по сотруднику в амуниции, сообщил паблик



По информации "Вестей", причин для тревоги нет. Учения проводит одна из силовых структур.