Горожанам предстоит убрать около 400 тонн мусора

12 октября во Владимире проходит общегородской осенний субботник. Как сообщает пресс-служба администрации города, участие в нём принимают около 650 предприятий и организаций. По предварительным оценкам, предстоит убрать 350-400 тонн опавшей листвы, сухих веток и уличного мусора.За уборкой города следит глава администрации города Владимира Андрей Шохин. По его словам, городские коммунальные службы в целом неплохо справляются с уборкой муниципальных территорий.«Благодарю всех владимирцев, решивших выйти на уборку родного города, — обратился Андрей Шохин. — Тем более, что мэрию поддержала даже природа: сегодня во Владимире распогодилось, и после затяжных дождей вышло солнце».Андрей Шохин поручил главам районных администраций и городскому управлению ЖКХ обеспечить оперативный вывоз собранного мусора.Окончательные итоги большой уборки подведут в понедельник, 14 октября.