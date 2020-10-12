С пятницы от коронавируса во Владимирской области никто не умирал. Но суточный прирост заболевших по-прежнему высок. Максимальный был в воскресенье – 67. Последний раз такая прибавка

С пятницы от коронавируса во Владимирской области никто не умирал. Но суточный прирост заболевших по-прежнему высок. Максимальный был в воскресенье – 67. Последний раз такая прибавка наблюдалась в мае. За последние сутки – 62 заболевших, на 5 меньше, чем накануне. Всего больных теперь 7 959. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Муром (13 новых пациентов).