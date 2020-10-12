Дан старт творческому конкурсу "Искусство сварки". Участие в нем принимает наш земляк Сергей Панков из Вязников.

Дан старт творческому конкурсу "Искусство сварки". Участие в нем принимает наш земляк Сергей Панков из Вязников.Приём конкурсных работ продлится до 16 октября этого года -они будут опубликованы в Инстаграме для дальнейшего голосования подписчиков профиля. Конкурсные работы оцениваются в нескольких категориях: архитектурные композиции - лавки, перила, арки; декоративные элементы - изделия, декорирующие внутреннее помещение здания, например, скульптуры; и оригинальные фигуры - те изделия, которые не попадают под другие категории, необычные по задумке и внешнему виду.Победитель каждой категории получит тридцать тысяч рублей. Работа Сергея Панкова - "бензо-гитара" в два с половиной метра. Прообразом послужила классическая акустическая шестиструнка. Арт-объект выполнен в стиле "стимпанк". На создание изделия ушло больше месяца. Гитара сделана из ложек, вилок, ножей и даже будильника. Победитель будет выбран по количеству "лайков". Так что давайте поддержим Сергея Панкова