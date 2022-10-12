Александр Авдеев выделил на эти цели 40 млн рублей.

Александр Авдеев выделил 40 млн рублей на закупку туристических шаттлов для гостей Суздаля. Область приобретёт для города-музея четыре автобуса.Вместимость двух превысит 50 мест. Оставшийся транспорт будет способен перевозить по 20+ и 30+ пассажиров. Их планируется использовать для регулярных трансферов с железнодорожного вокзала во Владимире до Суздаля и обратно. По задумке властей, нововведение должно способствовать развитию внутреннего туризма.«Потенциал туристической сферы региона далеко не раскрыт, и нам необходимо приложить все усилия, чтобы это исправить», – отмечает губернатор.