Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросит помощи у России и Китая в расследовании причин энергоколлапса. Об этом он заявил в своём Твиттере. По мнению главы республики, у этих стран большой опыт в вопросе защиты от кибератак.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросит помощи у России и Китая в расследовании причин энергоколлапса. Об этом он заявил в своём "Твиттере". По мнению главы республики, у этих стран большой опыт в вопросе защиты от кибератак.Сегодня в Венесуэле — вновь вынужденный выходной. Школы и предприятия закрыты с восьмого числа. Власти республики начали расследование в отношении лидера оппозиции — самоназванного "президента" Хуано Гуайдо.Его подозревают в причастности к хакерской атаке на крупнейшую ГЭС, в результате которой и случился самый продолжительный в истории блэкаут. Гуайдо активно поддерживает Вашингтон. Мадуро уже заявлял, что причина небывалого энергетического коллапса — кибератака из США.В то же в время глава Госдепа Майк Помпео не оставляет попыток запугать Каракас. Он подчеркнул, что Америка усилит экономическое давление на Венесуэлу. Против страны уже действуют санкции США, самые серьезные ограничения введены в энергосекторе.