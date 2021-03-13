В среднем в день расходуется около 6 тонн литой асфальтобетонной смеси, что позволяет отремонтировать более 100 квадратных метров повреждений.
Во Владимире продолжается ремонт городских дорог. Работники муниципального «Центра управления городскими дорогами» устраняют повреждения дорожного покрытия на дорогах.
В среднем в день расходуется около 6 тонн литой асфальтобетонной смеси, что позволяет отремонтировать более 100 квадратных метров повреждений.
11 марта, работы выполнялись на улицах Егорова, Растопчина, Погодина, Большой Нижегородской, Токарева и др. Сегодня ремонт продолжается на улицах Токарева, Студенческой, Горького, Белоконской, Большой Нижегородской, Рокадной, а также на Октябрьском проспекте, - сообщает пресс-служба администрации Владимира.
Кроме этого, работники ручной снегоуборки «ЦУГД» с привлечением скалывателя на базе трактора МТЗ продолжают скол льда на тротуарах, остановках, лестницах, пешеходных переходах, подходах к социальным объектам, в т.ч. в отдаленных микрорайонах и обрабатывают объекты противогололедными реагентами.
По вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.3 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.
За уборку дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - их собственники или арендаторы.
В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Жаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.
Фото: пресс-служба администрации Владимира