В среднем в день расходуется около 6 тонн литой асфальтобетонной смеси, что позволяет отремонтировать более 100 квадратных метров повреждений.

Во Владимире продолжается ремонт городских дорог. Работники муниципального «Центра управления городскими дорогами» устраняют повреждения дорожного покрытия на дорогах.В среднем в день расходуется около 6 тонн литой асфальтобетонной смеси, что позволяет отремонтировать более 100 квадратных метров повреждений.11 марта, работы выполнялись на улицах Егорова, Растопчина, Погодина, Большой Нижегородской, Токарева и др. Сегодня ремонт продолжается на улицах Токарева, Студенческой, Горького, Белоконской, Большой Нижегородской, Рокадной, а также на Октябрьском проспекте, - сообщает пресс-служба администрации Владимира.Кроме этого, работники ручной снегоуборки «ЦУГД» с привлечением скалывателя на базе трактора МТЗ продолжают скол льда на тротуарах, остановках, лестницах, пешеходных переходах, подходах к социальным объектам, в т.ч. в отдаленных микрорайонах и обрабатывают объекты противогололедными реагентами.По вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.3 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.За уборку дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - их собственники или арендаторы.В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Жаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.Фото: пресс-служба администрации Владимира