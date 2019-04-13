Министр иностранных дел Росси Сергей Лавров выступил в субботу на заседании Совета по внешней и оборонной политике.

Министр иностранных дел Росси Сергей Лавров выступил в субботу на заседании Совета по внешней и оборонной политике. Лавров уверен, что "турбулентность" в мировой политике несет для России не только вызовы, но возможности "для позитивного развития".Россия видит в формирующейся "полицентричной системе мирового порядка", пояснил Лавров, более устойчивое состояние, нежели при биполярной."Требуется более "бережное" отношение к дипломатии, выработка модели устройства, которая будет устойчивой и удовлетворять всех", — сказал министр.Лавров отверг обвинения России со стороны США в ревизионизме. Россия, по словам Лаврова, как раз выступает за укрепление мировой безопасности.Министр напомнил, что Совету безопасности ООН требуется реформа."Главная проблема — недопредставленность развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки", — добавил Лавров.Лавров отверг попытки Запада создать "параллельную" международную реальность, пишет РИА Новости."Мир нуждается в правовом регулировании больше, чем в годы холодной войны, когда сверхдержавы все-таки удерживали друг друга на грани ядерного конфликта ", — заявил министр.