Абсолютный позор и открытый антисемитизм – пишет крупнейшая израильская газета о странной проверке на национальной почве, которую затеяли на Западной Украине. Так что теперь город Коломыя в Ивано-Франковской области получил международную известность. Потому как именно там решили провести нечто, вроде переписи евреев.

"Абсолютный позор и открытый антисемитизм" – пишет крупнейшая израильская газета о странной проверке на национальной почве, которую затеяли на Западной Украине. Так что теперь город Коломыя в Ивано-Франковской области получил международную известность. Потому как именно там решили провести нечто, вроде переписи евреев.Глава иудейской организации получил запрос от полиции с настойчивой просьбой — дать список всех членов общины, а также "студентов еврейской национальности". Причем — со всеми анкетными данными, включая номера телефонов и адреса. Причина сбора информации — не уточняется, однако письмо подписано начальником департамента, который занимается этнической преступностью.В ответ в украинском еврейском комитете напомнили, что последний раз такие списки составлялись нацистами в 1941-м. А посол Израиля и вовсе пожаловался президенту. В итоге руководство нацполиции уже даже начало официальное расследование. Однако подобный резонанс в нынешней Украине всё-таки большая редкость.Пособников нацистов почитают на государственном уровне, а ультраправым позволяют создавать партии и устраивать травлю неугодных. Причем, как выяснилось, в эту сомнительную деятельность вовлечены даже дети.Они не закончили даже школу – часто бритоголовые и без исключения агрессивно настроенные. Подростки – как оружие, или скорей инструмент украинской партии "Национальный корпус". По сути, их завербовали. Чтобы выполнять задания, в том числе нападать на людей. Об этом рассказывает политический деятель и блогер Анатолий Шарий."Расскажут о том, что их прадедушка был на самом деле не комбайнером в селе. А был эсэсовцем, который изнасиловал на сеновале вашу прабабушку, и вот это в нем теперь течет эсэсовская кровь. Я реально слышу такие истории. Вот от этих 1488. Им вобьют голову, что у них есть уникальность. Смотрите, в школе не идет, там не идет, там не идет. Ничего! Тебя примет нацкорпус и скажет о том, что ты просто уникальный, ты белая раса, только пойди вон там вот, и напади, пожалуйста, на людей", — рассказывает Анатолий Шарий, политический деятель, журналист, блогер.Что и случилось. Например, в Одессе, 9 мая устроили нападение на автопробег в честь дня победы. Подростки подбегали к машинам, срывали флаги, лопали надувные шары. Эксперты нашли списки и изучили таких детишек с радикальными взглядами и настроениями. Это, как правило, неблагополучные подростки из бедных семей, которых родители задешево отправляют в летние лагеря патриотической направленности."Там им преподают историю Украины в нынешних диалогемах украинского режима, рукопашный бой, страйкбол. Имеются порядка семи лагерей на территории Украины. Абсолютнейшее неприятие России, подразумевают некие арийские идеалы. И, естественно, если у хозяев лагерей наша победа является большим и сильным раздражителем, то эти вещи передаются и их молодым выпускникам", — поясняет Константин Кеворкян, публицист, политический обозреватель.И вот потом, эти выпускники выходят на улицы и выполняют заказы "Нацкорпуса". Тот же пример, та же автоколонна – в инстаграме эти молодые бойцы кичатся, что, мол, не дали состояться акту внимание – "победобесия", и остановили – "победуинов". По сути, вот так выглядит современный украинский патриотизм, ведь спонсируется эта вербовка – напрямую из бюджета."Это все щедро спонсируется государством. Зеленский пришел, но, тем не менее, можно посмотреть это открытые данные, все те же фонды, так называемые военно-патриотические, фонды спортивно-патриотические они получают на свою деятельность огромные средства из бюджета Украины. То есть, получается,что этих юных молодчиков озверевших воспитывает украинское государство", — заключает Иван Скориков, эксперт Института стран СНГ.В сети – будто отчеты выкладывают, как разбивают монумент Жукову, часто встречается в никнеймах кодовый лозунг националистов – элементов и деталей, присущих неонацистам, более, чем достаточно. Другой вопрос – если подростков завербовали – кому это нужно? Все просто – чтобы переложить ответственность с заказчиков, и воспитать будущее поколение оголтелых радикалов."Дети для них это расходный ресурс, которые они с одной стороны используют для нападения, с другой стороны, воспитание будущей молодой смены, для этих карательных батальонов, каких-то неонацистстких организаций, то есть воспитывают через такие акции. Слабые отсеиваются, ненадежные. А те, кто остаются, идут для пополнения рядов дружин, которые могут, в том числе, воевать на Донбассе", — уверен Борис Рожин, политический обозреватель.Да и к тому же, это некая индульгенция – дети выполняют грязную работу, а если кто-то попытается их остановить то, будет скандал, мол, как так – ребенка обидели. Да и к ответственности привлекать этих бойцов будут вряд ли охотно, ведь это движение молодых националистов – по словам экспертов – покрывается наверху силовыми структурами Украины.