Экономика Великобритании в марте сократилась на рекордные 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку страна ввела жесткие ограничения в попытке сдержать распространение коранавируса.

Экономика Великобритании в марте сократилась на рекордные 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку страна ввела жесткие ограничения в попытке сдержать распространение коранавируса.В январе-марте ВВП Великобритании сократился на 2% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS). Это максимальное снижение в квартальном выражении с конца 2008 года.Опрошенные Reuters экономисты в среднем прогнозировали падение на 2,5%.В сфере услуг Великобритании в первом квартале был зафиксирован рекордный спад — на 1,9%. В производственном и строительном секторах также наблюдался значительный спад.Данные за апрель, вероятно, будут еще хуже, поскольку в стране весь месяц действовал карантин, сдерживающий деловую и потребительскую активность.По прогнозам Банка Англии, в этом году экономика Великобритании сократится на 14%, а в следующем году вырастет на 15%.