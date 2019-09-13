На строительство мемориала Советскому солдату под Ржевом собрано 265 миллионов рублей пожертвований. Памятник откроют к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На строительство мемориала Советскому солдату под Ржевом собрано 265 миллионов рублей пожертвований. Памятник откроют к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.Строительство мемориала Советскому солдату под Ржевом ведется круглосуточно. За темпами и качеством работ наблюдают представители Российского военно-исторического общества и местных властей. По четвергам проходят совещания.У деревни Хорошево Ржевского района развернулась масштабная стройка. Здесь будет воздвигнут мемориал, центральной частью которого станет бронзовая фигура Советскому солдату. По своему величию он обещает не уступить памятнику "Родина-мать" в Волгограде."Всегда Москва была защищена с запада именно под стенами Ржева. И вот этот солдат будет символизировать эту мощь", — считает Галина Мешкова, председатель Совета ветеранов г.Ржев и Ржевского района.Установят 25-метровую фигуру воина на искусственно созданном холме. Сейчас ведется отсыпка кургана. Завершена укладка монолитных железобетонных конструкций. Они – основа для стального каркаса, на котором по частям будут монтировать бронзовый памятник весом 80 тонн. К этому этапу работы приступят в октябре.На этих бетонных стенах, одна из них уже готова, будут установлены плиты из кортеновской стали. На них будут выбиты 62 тысячи имен воинов, погибших в сражениях на Ржевско-Вяземском выступе.Листы из кортена, устойчивые к коррозии, уже отлиты. На стройке круглосуточно трудятся больше сотни строителей, половина из которых жители Ржевского района. Помощь местных властей здесь ощутима. Вопросы, связанные с озеленение, с изменением генплана, в конце концов, вопросы воды и питания."Одновременно со строительством рабочие занимаются благоустройством территории. Забетонировали центральная аллея, монтирует оборудования для ее освящения. Земля засыпана толстым слоем песка. Однако так будет недолго", — пояснил Валерий Румянцев, глава Ржевского района.Здесь предполагается 4 тысячи кв. м. мощения гранитной брусчаткой. На эту строительную площадку было завезено 45 тысяч метров кубических песка."По плану Ржевский монумент будет хорошо видно с федеральной трассы М-9, дорога от которой в направлении к деревни Хорошево будет расширена до 4 полос. Здесь же обустроят автомобильную развязку и вертолетную площадку. Работы должны завершиться к 9 мая 2020 года", — сообщил Алексей Барков, директор Российского военно-исторического общества.