Шестикратный чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон и семикратный чемпион MotoGP итальянец Валентино Росси устроили совместные гонки с обменом техники на трассе в испанской Валенсии. Это было шоу, в котором чуть лучше выглядел мотогонщик.Хэмилтон – большой поклонник мотоциклов и гонял на Yamaha MotoGP YZR-M1 2019 года, на которой Росси сам ездил всего несколько недель назад на этой же трассе. А Росси сел в кокпит гоночного автомобиля Льюиса, на котором тот выиграл чемпионат "Формулы-1" 2017 года.По информации издания Motorsport, на формулическом болиде Валентино отстал от Льюиса всего на 1,5 секунды, а на байке был быстрее на 4 секунды – похоже, негласную победу на тестах нужно отдать итальянцу.Посмотреть эту публикацию в Instagram Let’s just say this was a day to remember...