Политехнический музей отпраздновал день рождения – ему исполнилось 147 лет. С 2013 года историческое здание на Лубянской площади находится на реконструкции. Планируется, что двери для посетителей снова откроются к следующему дню рождения музея - в декабре 2020 года.

Политехнический музей отпраздновал день рождения – ему исполнилось 147 лет. С 2013 года историческое здание на Лубянской площади находится на реконструкции. Планируется, что двери для посетителей снова откроются к следующему дню рождения музея — в декабре 2020 года.Сотрудников Политеха поздравил министр культуры Владимир Мединский, передает телеканал "Россия 24". Он вручил им благодарности и принял участие в закладке именных кирпичей в стену Северного двора."Музей должен быть не только и не столько фондохранилищем важных, бесценных артефактов, свидетельствующих о развитии науки и разных отраслей промышленности России, но и центром просвещения, центром популяризации научного знания, образования, в первую очередь, технического образования, — отметил Мединский. — Скажем честно: это то, чего нам сейчас не хватает".