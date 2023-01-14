Жители Владимирской области просят ввести в автобусах бесконтактную оплату проезда. Жители...

Жители Владимирской области просят ввести в автобусах бесконтактную оплату проезда.Жители Александровского района просят ввести в автобусах оплату за проезд банковскими картами. Если опираться на законодательство, то время бесконтактной формы расчета за поездку в городском общественном транспорте и автобусах, выполняющих рейсы между городами, давно пришло.С 1 июля 2020 года по федеральному законодательству весь общественный транспорт должен быть оборудован для бесконтактной формы расчёта. Но в Александровском районе перевозчики, кажется, даже и не думают о введении в общественном транспорте безналичной оплаты за проезд.Еще летом 2020 года по области прошла информация, что Во Владимирской области транспортные компании переходят на автоматизированную систему оплаты проезда (АСОП): жители всё большего числа населенных пунктов могут оплатить билет в автобусах банковской картой или мобильными телефонами с поддержкой платежных сервисов Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Речь идет и о внутригородских, и о междугородных маршрутах.При этом сохраняется возможность оплаты каждой поездки наличными или с помощью бесконтактных банковских карт МИР, Visa PayWave, MasterCard, PayPass, а также через мобильные устройства с функцией NFC.Пассажир по закону имеет право оплачивать свой проезд в автобусе, как наличными средствами, так и картой. И не его вина, что карту некуда приложить. Он даже не должен онлайн переводить на номер водителя. И уж тем более, выходить из салона автобуса в "поисках налички".Фото pxfuel.com