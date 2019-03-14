Похищенное имущество мужчина вывозил на машине

Похищенное имущество мужчина вывозил на машинеЖителя Гусь-Хрустального района обвиняют в серии краж. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В конце сентября прошлого года 32-летний мужчина залез на огороженную территорию приусадебного участка частного дома в Курлово и украл оттуда более 440 килограммов лома чёрного металла. Продолжая свои противоправные действия, злоумышленник совершил ещё 2 аналогичных преступления с того же участка, похитив в общей сложности 922 кг металлолома.Похищенное имущество мужчина вывозил на машине и сдавал в пункт приёма металла, а деньги тратил на личные нужды.Материалы уголовного дела направлены в суд.