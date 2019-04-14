Израильский дрон нарушил воздушное пространство Ливана. Его целью была разведка на низких высотах над регионом Марджиюн. В этот же день военный катер Израиля вошел в морские воды, принадлежащие Ливану.

Израильский дрон нарушил воздушное пространство Ливана. Его целью была разведка на низких высотах над регионом Марджиюн. В этот же день военный катер Израиля вошел в морские воды, принадлежащие Ливану.Катер прошел расстояние в 535 метров рядом с мысом ан-Накура, передает РИА Новости со ссылкой на ливанское информагентство NNA. Миротворцы ООН, размещенные в Ливане, отслеживают инцидент.Израиль неоднократно нарушал границы Ливана. Бейрут постоянно обращается в Совбез ООН с требованием принять меры в отношении Израиля, нарушающего суверенитет страны.