Китайский государственный автопроизводитель FAW объявил о планах инвестировать €1 миллиард в создание центра проектирования электромобилей в Северной Италии, наиболее пострадавшей от коронавируса.

Китайский государственный автопроизводитель FAW объявил о планах инвестировать €1 миллиард в создание центра проектирования электромобилей в Северной Италии, наиболее пострадавшей от коронавируса.Как сообщает Financial Times, ссылаясь на заявление компании, автопроизводитель, также известный как First Automobile Works, создаст в регионе Эмилия-Романья новую компанию для разработки "роскошных электрических и гибридных автомобилей".Компания будет создана как совместное предприятие с базирующимся в США стартапом Silk EV. Согласно сообщению FAW это позволит организовать в регионе тысячи рабочих мест. При этом головной офис СП будет находиться в Китае, в провинции Цзилинь, где расположена штаб-квартира FAW.Создание этого СП – первая инвестиция FAW, ранее концентрировавшейся исключительно на внутреннем рынке, за пределами Китая. Пандемия COVID-19 усугубила спад на автомобильном рынке Китая, и ведущая отраслевая ассоциация страны прогнозирует сокращение продаж как минимум на 15% в 2020 году.