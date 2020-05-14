Повышать налоги, резать социалку — правительство Британии решило, кто оплатит пандемию. По информации Би-би-си не удел с финансированием осталась национальная служба здравоохранения. Британский Минфин решил, что Минздрав — бездонная бочка: сколько не вливай, всего не хватает.

Повышать налоги, резать социалку — правительство Британии решило, кто оплатит пандемию. По информации Би-би-си не удел с финансированием осталась национальная служба здравоохранения. Британский Минфин решил, что Минздрав — "бездонная бочка": сколько не вливай, всего не хватает.Мэр Лондона Садик Хан объявил британскому правительству ультиматум. Он требует немедленно выделить два миллиарда фунтов стерлингов, чтобы транспортная система города не обанкротилась. Если денег не будет, он угрожает сократить число автобусов и поездов метро.В лондонской подземке в час-пик и так все друг у друга на голове. Метро работает в ограниченном режиме и сильно перегружено. Это произошло после того, как премьер-министр Джонсон отправил людей на работу, значительно ослабив карантин.Отказавшись от прежнего требования "сидеть дома", Джонсон расколол страну на четыре части. В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии заявили, что новое предписание правительства их не касается. И до конца мая они сохраняют прежний строгий режим.Вдобавок к этому Джонсона опять поймали на вранье в британском парламенте, когда он пытался откреститься от ошибок, которые в начале эпидемии совершил его кабинет."До 12 марта правительство на официальном уровне заявляло, что "пожилые люди в домах престарелых с высокой вероятностью инфицированы не будут", Вчера статистика показала, что 40% от всех смертей составляют люди, умершие в домах престарелых. Премьер-министр признает, что правительство недостаточно быстро стало оказывать помощь людям?", — проинформировал общественность Кир Стармер, лидер Лейбористской партии."Нет, господин спикер, это неправда, в рекомендациях такого не было", — ответил Джонсон.Но выяснилось, что лидер оппозиции слово в слово процитировал официальный документ. Ситуация в домах престарелых сейчас действительно ужасающая. Стало известно о целом ряде случаев, когда пожилых пациентов отправляли обратно из больниц."Нам очень тяжело контролировать ситуацию. Объясните мне логику – почему они просят нас забирать людей с подтвержденным диагнозом обратно в дома престарелых", — рассказал Эндрю Спарсис, управляющий домом престарелых."Речь идет о параллельных эпидемиях на территории Великобритании. Помимо того, что мы видим в больницах — эпидемии происходят также в домах престарелых, в жилых районах", — сообщила женщина.Как только Великобритания стала европейским лидером по смертности от коронавируса, кабинет министров перестал публиковать сравнительный бюллетень с данными из других стран. Скрывали даже болезнь руководителя аппарата правительства Марка Седвилла.По официальным данным, от короновируса в Великобритании скончалось больше 33 тысячи человек. Это второе место в мире после США — там погибло 85 тысяч. Значительная часть из них — темнокожие американцы инелегальные мигранты из Латинской Америки. Последние не обращаются за медицинской помощью, боясь депортации."Разная социальная ситуация со здравоохранением. Мы годами говорили об этом, и вот теперь эта проблема проявила себя. У людей нет возможности получить образование, нет экономических возможностей. Они не могут работать из дома. Они вынуждены жить и работать в стесненных обстоятельствах, в помещениях с большим количеством людей", — говорит Пабло Родригес, представитель рабочей группы по борьбе с коронавирусом в штате Род-Айленд.При этом в США остаются полупустыми свыше пяти тысяч госпиталей, которым из-за эпидемии запретили проводить большинство операций. Убытки отрасли — 50 миллиардов долларов в месяц. Коронавирус разрушает американскую систему здравоохранения и продолжает убивать людей.Если в начале эпидемии в Вашингтонском университете предсказывали гибель 60 тысяч человек к началу августа, то теперь эти цифры уже удваивают.