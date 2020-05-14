В Усмани полицейские задержали местную жительницу, которая поздно вечером выкопала в городском парке без малого 400 туй и кустиков петунии. Правоохранительные органы решат, какую меру наказания применить к женщине.

В Усмани полицейские задержали местную жительницу, которая поздно вечером выкопала в городском парке без малого 400 туй и кустиков петунии. Правоохранительные органы решат, какую меру наказания применить к женщине.Происшествие случилось еще 8 мая, но "Вестям Липецк" об этом стало известно сегодня. Что толкнуло 45-летнюю безработную женщину на такой варварский шаг, остается только догадываться. Вероятно, свежий "весенний улов" предназначался для продажи, как правило, сейчас жители благоустраивают собственные палисадники и дачные участки.Кроме того, за последние сутки правоохранители региона раскрыли гаражную кражу в Ельце, а также хищение строительной техники. По всем фактам заведены уголовные дела.