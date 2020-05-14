Казанская поэтесса Лилия Тимергалиева, которую называют хрустальной леди, родила ребенка. Самочувствие Лилии и мальчика хорошее, сообщили ГТРК Татарстан в благотворительном фонде Ярдэм.

Казанская поэтесса Лилия Тимергалиева, которую называют "хрустальной леди", родила ребенка. Самочувствие Лилии и мальчика хорошее, сообщили ГТРК "Татарстан" в благотворительном фонде "Ярдэм".Поэтесса является подопечной и куратором социальных проектов при Национальном исламском фонде. А еще у нее редкое генетическое заболевание, обусловленное высокой ломкостью костей. Лилия перемещается на инвалидной коляске, но ведет активную деятельность в фонде. Руководители и коллеги "Ярдэма" поздравляют молодую маму и супруга с рождением первенца.Отметим, что рожала Лилия Тимергалиева в Москве, Медики в Казани опасались за здоровье женщины. На реанимационном автомобиле поэтессу заранее доставили в столицу.