Злоумышленник взял ключи от чужого авто, перегнал его в другой регион и сдал в скупку.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего приезжего мужчины. Фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В ходе следствия установлено, что в марте прошлого года обвиняемый из куртки своего приятеля тайком взял ключи от автомобиля, который использовался для перевозки материалов на строительные объекты. Сумма причиненного ущерба составила 20 000 рублей.В этот же день злоумышленник перегнал авто в Московскую область, где сдал в скупку. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.Личность и местонахождение фигуранта были установлены в результате оперативно-розыскных мероприятий. Злоумышленник был задержан и дал признательные показания.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.