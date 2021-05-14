Злоумышленник взял ключи от чужого авто, перегнал его в другой регион и сдал в скупку.
Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего приезжего мужчины. Фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).
В ходе следствия установлено, что в марте прошлого года обвиняемый из куртки своего приятеля тайком взял ключи от автомобиля, который использовался для перевозки материалов на строительные объекты. Сумма причиненного ущерба составила 20 000 рублей.
В этот же день злоумышленник перегнал авто в Московскую область, где сдал в скупку. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.
Личность и местонахождение фигуранта были установлены в результате оперативно-розыскных мероприятий. Злоумышленник был задержан и дал признательные показания.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.