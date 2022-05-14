По данным Департамента ветеринарии Владимирской области с начала весны 2022 года к неблагополучным...

По данным Департамента ветеринарии Владимирской области с начала весны 2022 года к неблагополучным по бешенству пунктам добавились: д. Теренино Селивановского района, д.Октябрьская Вязниковского района, д.Дворики Камешковского района.В региональном Роспотребнадзоре отмечают, сезонности заражения бешенством нет. Основными хранителями вируса в природе являются дикие хищники из семейства псовых (волки, лисицы и др.). Из домашних животных бешенство встречается у собак, кошек, крупного рогатого скота, лошадей, свиней, овец и коз. В структуре диких животных с установленным бешенством за 2021 год во Владимирской области на долю лис приходится 78% (11 лисиц), енотовидные собаки составляют 22 % (3 енотовидные собаки). Остальные животные - 44%: это безнадзорные кошки и собаки (7 собак, 4 кошки).