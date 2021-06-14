Объём финансирования составит 1,5 млрд рублей.

Во Владимирской области в программу капремонта многоквартирных домов на 2014-2043 годы включён 11201 жилой объект. При этом 8055 домов формируют Фонд капремонта на счёте регоператора и 2859 домов – на спецсчетах.За последние шесть лет отремонтировано около пяти тысяч МКД на сумму 8,7 млрд рублей. На 2021 год запланирован капитальный ремонт 425 домов на сумму свыше 1,5 млрд рублей.Собираемость платежей за капремонт по итогам 2020 года составила 104,2%Благодаря высокой платёжной дисциплине с 2016 по 2019 годы досрочно отремонтировали 69 домов, в прошлом году – 21 дом, на 2021 год запланирован досрочный капремонт 12 домов.До 2025 года в регионе должны быть заменены все лифты с истекшим сроком службы, коих насчитывается более 700 штук.«При этом всего 150 могут быть заменены за счёт средств регоператора. Остальные находятся в домах со спецсчетами. Если собственники жилья и управляющие компании не предпримут срочных мер, в 2025 году эти лифты станут недоступны для использования», - сообщили в пресс-службе обладминистрации.