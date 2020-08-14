На городской площади они развернули огромные Знамя Победы и Георгиевскую ленту.

Сегодня Муром встретил участников Международного патриотического автопробега "От общей Победы - к общему миру". Онстартовал во Владивостоке 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, а завершится в день окончания Второй мировой войны – 2 сентября. Его участники везут по России огромные Знамя Победы и Георгиевскую ленту. Конечная точка в маршруте — Москва.Проект организован Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство» при поддержке Министерства обороны РФ и Фонда президентских грантов. Участники автопробега уже побывали в Вязниках.Сегодня участие в патриотическом празднике приняли сотни муромлян: школьники, студенты, военнослужащие,юнармейцы. На городской площади они развернулиЗнамя Победы и Георгиевскую ленту. Сообщает .