Лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров в программе Действующие лица с Наилей Аскер-заде на телеканале Россия 1 сравнил российское обществе со сказочным лесом, в котором живут довольно диковинные животные.

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" сравнил российское обществе со сказочным лесом, в котором "живут довольно диковинные животные".В российском обществе музыканту нравится "несформированность, этот необтесанный камень, то, что эта скульптура еще не состоялась". "Мне нравится то, что здесь жизнь еще не настолько окультурена, она не настолько рафинирована, не настолько просчитана, здесь очень много стихии. И это здорово", — подчеркнул Шнуров, уточнив, что все перечисленное является как плюсом, так и минусом.Отвечая на вопрос о совместимости гражданской позиции и творчества, музыкант отметил, что гражданская позиция возможна в гражданском обществе, которое формируется в национальном государстве. "Все это — проблематика где-то, наверное, начала XIX века. Сейчас XXI век, и национальные государства, как мы знаем, уже трещат по швам, империи рушатся. Гражданская позиция может быть абсолютно вынесена за рамки гражданского общества, можно вообще себя не ощущать гражданином, гражданин же — это горожанин, а сейчас мы живем во время каких-то даже уже постмегаполисов", — заявил Шнуров.Напряженная политическая обстановка в мире говорит о том, что системные идеологические кризисы испытывают и США, и Европа, считает он. Евросоюз Шнуров назвал симулятивной империей, которая не может держаться в выдуманных кем-то рамках.