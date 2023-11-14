Во Владимирской области зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией
Об этом...
Во Владимирской области зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией
Об этом официально сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. За прошедшую 45-ю неделю 2023 года (с 5 ноября по 11 ноября 2023 года) лабораторно подтверждено 407 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
105 сл. в городе Владимире,
81 сл. в Ковровском районе,
73 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
38 сл. в Юрьев-Польском районе,
31 сл. в Муромском районе,
20 сл. в Гороховецком районе,
15 сл. в Александровском районе,
11 сл. в Кольчугинском районе,
10 сл. в Суздальском районе,
по 6 сл. в Собинском и Вязниковском районах,
4 сл. в Камешковском районе,
3 сл. в Киржачском районе,
2 сл. в городе Радужный,
по 1 сл. в Селивановском и Меленковском районах.
Важно:
96,5% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции;
3,5% случаев выявлены без наличия симптомов (самостоятельно обследование; обследование контактных; обследование перед госпитализацией и т.п).
Фото: pxfuel.com