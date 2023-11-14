Во Владимирской области зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией Об этом...

Во Владимирской области зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекциейОб этом официально сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. За прошедшую 45-ю неделю 2023 года (с 5 ноября по 11 ноября 2023 года) лабораторно подтверждено 407 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:105 сл. в городе Владимире,81 сл. в Ковровском районе,73 сл. в Гусь-Хрустальном районе,38 сл. в Юрьев-Польском районе,31 сл. в Муромском районе,20 сл. в Гороховецком районе,15 сл. в Александровском районе,11 сл. в Кольчугинском районе,10 сл. в Суздальском районе,по 6 сл. в Собинском и Вязниковском районах,4 сл. в Камешковском районе,3 сл. в Киржачском районе,2 сл. в городе Радужный,по 1 сл. в Селивановском и Меленковском районах.Важно:96,5% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции;3,5% случаев выявлены без наличия симптомов (самостоятельно обследование; обследование контактных; обследование перед госпитализацией и т.п).Фото: pxfuel.com