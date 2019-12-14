После пожара в наркодиспансере в Тюмени 12 человек попали в больницу.

В областную больницу Тюмени доставлены 12 пострадавших при пожаре в наркодиспансере, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения. Медсестра, выводившая пациентов из горящего здания, находится в тяжелом состоянии в ожоговом отделении. Один пострадавший отправлен на амбулаторное лечение после оказания помощи. Остальные 10 человек в состоянии средней и легкой степени тяжести с отравлением продуктами горения помещены в отделение токсикологии.В настоящий момент несколько пациентов уже готовят к выписке, уточняется в сообщении.По предварительной информации, пожар произошёл из-за нарушения режима одним из пациентов. Как сообщалось, сигнал о пожаре поступил в час ночи. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из окна второго этажа шел дым. Из горящего здания спасены порядка 120 человек. Одного спасти не удалось.