#ЛечитьСпасатьЛюбить. Владимирская драма представила новый спектакль - посвящение тем, кто на передовой борьбы с коронавирусом. Он стал экспериментом, а главное- благодарностью медикам за их ежедневный подвиг.

#ЛечитьСпасатьЛюбить. Владимирская драма представила новый спектакль - посвящение тем, кто на передовой борьбы с коронавирусом. Он стал экспериментом, а главное- благодарностью медикам за их ежедневный подвиг.Сценография лаконична. Но это образы -символы. Больничные боксы, дверь в палату, реанимация. По словам режиссёра-постановщика Владимира Кузнецова, новый спектакль - посвящение всем борцам с пандемией.Владимир Кузнецов, режиссёр-постановщик спектакля #ЛечитьСпасатьЛюбить:- Попытка переосмыслить это время- такая была у меня задача, в любом случае, это переосмысление неотъемлемо от роли врача. Конечно, мы стали к врачам относиться по-другому. И у врачей работы прибавилось. Нас всех эта пандемия поменяла. Мы ценность жизни опять для себя ощутили.Премьера - с учётом всех коронавирусных ограничений. Правила "безопасного театра"- и в областном дворце культуры.После большого пожара в стенах владимирской драмы театр играет и на этой дружественной площадке. В зале- строгое соблюдение санитарных норм. Конечно же, социальная дистанция и особые требования к рассадке.- Мы когда живём обычной жизнью, когда всё нормально, мы же понимаем, что мы все когда-то умрём...Cпектакль DOC. Verbatim. Так жанр постановки определили её создатели. В основе #ЛечитьСпасатьЛюбить - реальные истории врачей и пациентов. Из Владимира, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Москвы. И эти истории актеры "проживают".Ариадна Брунер, актриса владимирского академического театра драмы:- Порой врачам тоже нужны аплодисменты, как и артистам. Такая фраза- очень яркая, точная. И думаю, все аплодисменты сегодня будут именно им.Решение необычно. Звучат и монологи Антона Павловича Чехова- писателя и врача, и музыка Виктора Цоя. Владимир Кузнецов стал не только автором сценария, но и музыкального оформления. Костюмы и сценография- нижегородского художника Бориса Шлямина. Актёры подчёркивают: спектакль- ответственность. Перед теми, кто на передовой борьбы с ковидом. Все, кто на сцене- знают, главное слово в "хэштеге-названии"- последнее. Любить.Михаил Бабаев, актёр владимирского академического театра драмы:- Я видел, я был в красной зоне. Я видел, как это все происходит. Как врачи не отходят от пациентов. Это прямо до слёз.Почётными гостями премьеры #ЛечитьСпасатьЛюбить стали сами люди в белых халатах.В их числе- заслуженный врач России Ирина Кирюхина.Ирина Кирюхина, заслуженный врач Российской Федерации:- Я своему коллективу часто говорила: "Ребята, сначала подвиг, а потом- медаль. Давайте сначала совершим подвиг, а страна героев не забудет. Конечно, сейчас медикам тяжело. Особенно тем, кто в красной зоне. Это спектакль нам нужен. Он как диалог.Жизнь каждого пандемия разделила на ДО и ПОСЛЕ. В нашем регионе- факты заражения - во всех территориях. А всего в области -свыше 20 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Зрители уверены: каждому важно помнить: угроза рядом. Соблюдать привычные уже , казалось бы, правила.Людмила Борисова, зритель:- Среди моих близких и знакомых были тяжёлые случаи, вплоть до летальных.Нина Лобановская, зритель, эксперт регионального отделения ОНФ:- Наша организация- Общероссийский Народный Фронт- с самого начала этой проблемы- пандемии- шила маски, когда их не было достаточно.В следующий раз #ЛечитьСпасатьЛюбить представят 23 февраля. По большому счёту, это спектакль о самой жизни. Бесценной, многогранной. Она продолжается. Несмотря ни на что.Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир".