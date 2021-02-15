По замыслу учений пожар произошел в столовой.

В здании администрации города Вязники прошло пожарно-тактическое занятие.По замыслу пожар произошел в столовой. После получения вводной о произошедшем пожаре, дежурный персонал сообщил по номеру 101 о пожаре. Далее, действуя по инструкции, персонал включил пожарную сигнализацию и организовал эвакуацию посетителей из здания.Прибывшие на место подразделения приступили к разведке и спасению людей. По легенде, один из работников не сумел самостоятельно покинуть здание. Сотрудники МЧС России, включившись в звено газодымозащитной службы, в ходе проведения поисковых мероприятий обнаружили его и, надев на него спасательное устройство, вывели из опасной зоны. В это же время другое звено ГДЗС успешно справилось с условным возгоранием.По результатам занятий все его участники с поставленными задачами справились и готовы к действиям по предназначению.