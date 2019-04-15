Пролетное строение будут монтировать в Демидово

Пролетное строение будут монтировать в ДемидовоНочью 18 апреля на 156 километре федеральной трассы М-7 районе посёлке Демидово временно ограничат движение транспорта. Там будут монтировать пролетное строение надземного пешеходного перехода.Монтажные работы пройдут в ночное время, чтобы создавать меньше трудностей для автомобилистов. С 3:00 до 5:30 проезжую часть сузят до двух полос (по одной – в каждом направлении), скорость ограничат до 40 километров в час. С 4:00 до 4:30 движение на участке перекроют полностью.Дорожники приносит извинения за временные неудобства. Водителей просят учесть информацию при планировании поездок и соблюдать схему движения на участке.