В Иркутске сегодня автомобиль Mersedes сбил 17-летнего подростка на пешеходном переходе. Юноша скончался, а водитель, устроивший ДТП подался в бега. Сейчас его разыскивают полицейские.

Полицейские разыскивают водителя, сбившего 17-летнего подростка на пешеходном переходе. Юноша скончался.Инцидент произошел сегодня, 15 мая, на улице Байкальская. Автомобиль Mersedes сбил человека и скрылся с места ДТП.Позже машина припарковалась во дворах, а ее водитель пустился в бега. Полицейские разыскивают скрывшегося 26-летнего мужчину и уже установили его личность.