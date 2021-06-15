Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 15 июня 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением Владимирской области на тему: «Представление ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 15 июня 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением Владимирской области на тему: «Представление документов для осуществления государственной регистрации прав и (или) и государственного кадастрового учета».На вопросы граждан ответит главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения, по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций – Окунев Антон Владимирович.Время проведения прямой линии с 14:00 до 15:00 часов. Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922) 45-08-79.