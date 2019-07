Британская пресса активно обсуждает Терезу Мэй. Правда, на этот раз не политическое будущее пока еще действующего премьера, а ее фирменную хореографию. Главу правительства Британии запечатлели на фестивале Henley танцующей под хит группы ABBA, под который ранее она уже танцевала.

Британская пресса активно обсуждает Терезу Мэй. Правда, на этот раз не политическое будущее пока еще действующего премьера, а ее фирменную хореографию.Танцующую главу правительства Британии запечатлели на фестивале Henley. Там она наслаждалась популярной песней Dancing Queen ("Танцующая королева") группы ABBA, под которую ранее уже танцевала.Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала. Публика ее активно в этом поддерживала, а пользователи в соцсетях назвали все это "последним танцем премьера", передает "Россия 24".Well done @EnglandCricket! #CWC19Final #ENGvsNZ pic.twitter.com/D3aGf1eTU2— Theresa May (@theresa_may) 14 июля 2019 г.Ранее в СМИ и соцсети уже попадали кадры с танцующей Мэй. Правда, среди пользователей они в основном вызвали насмешки – за специфические движения кто-то даже ее называл "сломавшейся газонокосилкой" и "танцующим роботом".А в мае Мэй попробовала сыграть с детворой в футбол. Правда, это тоже получилось у нее не слишком ловко.It’s been a historic week for English football, with Liverpool, Spurs, Arsenal and Chelsea inspiring children, adults, Prime Ministers... pic.twitter.com/pLyqEzldiI— Theresa May (@theresa_may) 11 мая 2019 г.Тереза Мэй сложит свои полномочия премьера Британии после того, как Консервативная партия выберет нового лидера.