Аргентинский футболист Эмилиано Сала, погибший в январе в авиакатастрофе над Ла-Маншем, подвергался воздействию угарным газом. Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода.

Аргентинский футболист Эмилиано Сала, погибший в январе в авиакатастрофе над Ла-Маншем, подвергался воздействию угарным газом. Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода.В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином. Насыщение крови составило 58%, что считается потенциально смертельной дозой. Таким образом, есть основания предположить, что на самолете возникла авария, повлекшая возгорание, которая и стала причиной падения самолета в море. Салон не был отделен от кабины пилота, поэтому летчик также подвергся воздействию угарного газа.Эмилиано Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф Сити" в начале года. 22 января он отправился в новый клуб на частном самолете. Во время перелета самолет потерпел аварию над Ла-Маншем. 3 февраля были обнаружены обломки транспортного средства и тело Салы.