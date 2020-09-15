Это волонтёрское объединение Владимирской области занимается пристройством бездомных животных, их лечением и передержкой.

Это волонтёрское объединение Владимирской области занимается пристройством бездомных животных, в основном кошек и собак, их лечением и передержкой.«За это время удалось пристроить около 5 тысяч животных. Возможно, даже больше, потмоу что не все отчитываются. На наших площадках выставляются бездомные животные Владимира и области. Мы рады, что помогаем им обрести дом, любовь, заботу. Всё это время с нами остаются многие волонтёры, т.е. есть костяк, их около 50 человек. Присоединяются новые люди. Хотим отдельно поблагодарить благотворителей, которые вылылают деньги регулярно. И мы надеемся, что наша большая команда будет жить ещё долго-долго»,-говорит активист Юлия Буйницкая.Странички «Зоохелпа 33» есть во многих социальных сетях: Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграмме. Там можно посмотреть каталог животных для бесплатного пристройства в добрые руки, а также оказать посильную помощь объединению, став волонтёром или благотворителем.Ольга Слободнюк