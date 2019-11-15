Фигурант был задержан сотрудниками ОГИБДД по горячим следам.

Отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ.В июле текущего года в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась 38-летняя жительница Коврова, сообщившая о пропаже принадлежащего ей автомобиля «Пежо».Сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия, женщина пояснила, что, пока гостила у родственников, припарковала транспортное средство во дворе дома. Спустя время машину женщина не обнаружила.Уже через несколько часов подозреваемый был задержан.Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району, получившие информацию о пропаже иномарки, на одной из проселочных дорог обратили внимание на двух молодых людей, пытавшихся вытолкать из кювета автомобиль, схожий по приметам с пропавшим.В ходе разбирательства полицейские установили, что один из молодых людей, брат потерпевшей, употребив спиртное, похитил ключи у собственницы автомобиля, планируя без её ведома кататься по району со своим приятелем. Однако, на проселочной дороге транспортное средство увязло в грязи.Автомобиль был возвращен законной владелице.В настоящее время уголовное направлено в суд для рассмотрения по существу.