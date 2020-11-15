Скончался 64-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за минувшие сутки выявлено 138 случаев заболевания коронавирусом. Исцелились от вируса - 155 человек.Новые случаи заболевания диагностированы у 60 костромичей, 30 жителей Нерехты и Нерехтского района, у 14 пациентов из Галича. Девять инфицированных выявлено в Буе и Буйском районе, пять — в Костромском районе. Еще по 4 зафиксировано в Мантурово и Волгореченске, по два человека заболели в с. Георгиевское, п. Красное-на-Волге, Пыщуге и Шарьинском районе. По одному заболевшему добавилось в Вохме, Чухломе, Судиславском районе.Скончался один инфицированный. Врачи не смогли спасти 64-летнего онкобольного мужчину. С начала пандемии в Костромской области коронавирус подхватили 9328 человек. Вылечился 6136 пациент. В стационарах находятся 715 пациентов, из них 324 с диагнозом ковид. На дому лечится 2697 человек.