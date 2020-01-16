Снос множества памятников советским солдатам в Польше и решение Варшавы признать СССР ответственным за начало Второй мировой войны - это безумие и подлость, считает Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года.

Снос множества памятников советским солдатам в Польше и решение Варшавы признать СССР ответственным за начало Второй мировой войны — это безумие и подлость, считает Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года."Я бы крепко по-польски сказал этим людям все, что я об этом думаю! Это просто безумие, надругательство над памятью сотен тысяч советских и польских солдат, которые вместе били гитлеровцев на земле Польши", — сказал 102-летний ветеран Службы внешней разведки России в интервью РИА Новости​​​.По его словам, если бы не победа Советского Союза, никакого свободного и независимого польского государства сегодня не существовало бы.19 января исполняется 75 лет со дня освобождения Красной армией польского Кракова.В мае 1944 группа Ботяна обосновалась в районе Кракова, там они узнали о планах гитлеровцев взорвать город перед отступлением. Взятый "язык" рассказал о складе взрывчатки в Ягелонском замке. Боеприпасы предназначались для уничтожения исторического центра Кракова, плотины и мостов через Дунаец. Ботяну удалось внедрить в замок разведчика под видом грузчика. Разведчик взорвал склад 18 января 1945 года, а на следующий день в Краков вошли войска Красной Армии.За мужество и героизм, проявленные в ходе операции по освобождению Кракова, за предотвращение его уничтожения фашистами Алексею Николаевичу Ботяну в мае 2007 было присвоено звание Героя России.