В третьем матче группового этапа чемпионата Европы по водному поло женская сборная России под руководством Александра Гайдукова минимально проиграла национальной команде Венгрии со счетом 8:9.

В третьем матче группового этапа чемпионата Европы по водному поло женская сборная России под руководством Александра Гайдукова проиграла национальной команде Венгрии со счетом 8:9.Самой результативной в составе российской команды стала Ольга Горбунова, записавшая на свой счет три мяча. Дважды отличилась Эльвина Каримова и по разу – Мария Берснева, Алена Сержантова и Анна Тимофеева.На старте турнира россиянки разгромили команду Словакии (31:2), а затем уничтожили Сербию (27:2) и с шестью очками занимают третье место в группе А, где первую строчку делят Греция и Венгрия (по девять очков).Напомним, чемпионат Европы по водному поло проходит в многофункциональном плавательном комплексе "Дунай-Арена" в венгерском Будапеште. В турнире принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы. Первые четыре команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал.В следующем матче соревнования подопечные Александра Гайдукова в пятницу, 17 января, сыграют с хорватками. Финал турнира состоится 25 января, победитель получит путевку на Олимпийские игры 2020 года.