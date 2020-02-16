В субботу в Москве на Суворовской площади собрались сторонники проведения референдума по поправкам в Конституцию.

В субботу в Москве на Суворовской площади собрались сторонники проведения референдума по поправкам в Конституцию. Митинг был согласован с мэрией столицы, пишет "Интерфакс". Как сообщили агентству в московской полиции, на площади собрались 300 человек, а сам митинг, организованный "Левым фронтом", Партией Дела, движениями "Новороссия" и "Другая Россия", Объединением перевозчиков России, прошел без нарушений.Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов заявил, что собравшиеся потребовали от правительства России провести именно референдум, а не всенародное голосование. Участники митинга считают, что поправки должны голосоваться по отдельности, а не списком. Лево-патриоты также выступают за включение в Конституцию России возврат госсобственности на природные ресурсы, отмену повышения пенсионного возраста, удешевление платы за услуги ЖКХ.Собравшиеся почтили минутой молчания память недавно скончавшегося протоиерея Всеволода Чаплина.Удальцов сообщил, что следующая акция левых сил совместно с КПРФ запланирована на 23 февраля.Президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию 15 января предложил ряд важных поправок в Конституцию.