Кокаин и оружие: пара пыталась скрыться от полиции на машине, похищенной у 72-летней старушки из другого штата, после чего подозреваемые переехали одного их полицейских и были расстреляны его коллегами. Камеры, установленные в патрульных авто, запечатлели произошедшее.

Продолжительная погоня закончилась гибелью подозреваемых – полиция города Уэст-Мемфис, расположенного в Арканзасе на юге США, обнародовала кадры противостояния, произошедшего 16 января этого года. Публикация стала возможно после окончания расследования, проводившегося по факту применения табельного оружия.Как сообщают местные СМИ, патрульный попытался досмотреть подозрительный автомобиль у которого отсутствовали номера и были неисправны фары. Увидев включенные проблесковые маячки, водитель набрал скорость и попытался скрыться.После неоднократных попыток остановить транспортное средство, его удалось заблокировать патрульными машинами, однако подозреваемые не собирались сдаваться и попытались вырваться из ловушки.Легковушка, протаранившая несколько служебных авто, переехала одного из полицейских, пытавшегося проникнуть в салон, и шесть правоохранителей открыли огонь на поражение.Водитель – 22-летняя Меган Ривера, и ее пассажир, впоследствии опознанный как Де Анджело Браун, 30 лет от роду, скончались от полученных ранений.Патрульный, на которого был совершен наезд, получил серьезные травмы ног и был вынужден пройти длительное лечение.В ходе осмотра автомобиля подозреваемых был обнаружен кокаин и мелкокалиберное огнестрельное оружие. При проведении проверки было установлено, что авто, на котором передвигались подозреваемые, ранее было угнано у 72-летней пенсионерки из Южной Каролины.Комиссия, изучившая все обстоятельства дела, пришла к выводу о правомерности действий полицейских, участвовавших в инциденте, и полностью их оправдала.