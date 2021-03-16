Собственница жилого помещения за денежное вознаграждение поставила на миграционный учет граждан РФ по месту своего проживания...

Участковые уполномоченные ОМВД России по району Некрасовка задержали женщину, подозреваемую в организации фиктивной постановки на учет граждан Российской Федерации.Участковыми уполномоченными полиции в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства было выявлено, что собственница жилого помещения за денежное вознаграждение поставила на миграционный учет граждан РФ по месту своего проживания в квартире на улице Липчанского. При этом она достоверно знала, что вышеуказанные граждане по данному адресу проживать не будут, поскольку фактически жилое помещение им не было предоставлено.Полицейские задержали подозреваемую - 34-летнюю москвичку, являющуюся собственницей квартиры.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Некрасовка г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18