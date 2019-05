Шпиль знаменитого Собора Парижской Богоматери обрушился в результате сильнейшего пожара. По кадрам, которые телеканал Россия 24 получает с места событий, можно сделать вывод, что огонь охватил практически все здание.

Шпиль знаменитого Собора Парижской Богоматери обрушился в результате сильнейшего пожара. По кадрам, которые телеканал "Россия 24" получает с места событий, можно сделать вывод, что огонь охватил практически все здание.La flèche de Notre-Dame vient de s'effondrer sous les exclamations horrifiées des gens #NotreDame pic.twitter.com/kfLNt7rhsZ— Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) 15 апреля 2019 г.В связи с катастрофой в столице президент Макрон перенес запланированное выступление на телевидении. Дональд Трамп посвятил отдельный твит пожару. "Это так ужасно — смотреть на то, как пылает Нотр Дам. Наверное, можно было бы использовать пожарные гидросамолеты. Надо действовать быстро!" – сокрушается он.So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2019 г.Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы и одна из главных достопримечательностей города. Расположен в восточной части острова Сите, на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана. Нотр-Дам начали строить в XII веке. В XIII веке закончили. А в XIX веке там отреставрировали скульптурную часть, которая была повреждена во время Революции и возвели новый шпиль. Спасению собора от разрушения во многом способствовал одноименный исторический роман Виктора Гюго, опубликованный в 1831 году. Сейчас есть еще и знаменитый мюзикл. Это место ежегодно посещает 14 миллионов туристов.