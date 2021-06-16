Больное животное обнаружили у индивидуального предпринимателя в деревне Большое Угрюмово Селивановского района. На территории его хозяйства установлен карантин из-за африканской чумы

Больное животное обнаружили у индивидуального предпринимателя в деревне Большое Угрюмово Селивановского района. На территории его хозяйства установлен карантин из-за африканской чумы свиней. Зону в радиусе пяти километров объявили угрожаемой. Это значит, что оттуда нельзя вывозить свиней и продукцию животноводства, допускать посторонних на территорию хозяйства, организовывать сельскохозяйственные ярмарки. В радиусе пятнадцати километров запрещено продавать свиней и