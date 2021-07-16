Злоумышленник при входе в магазин увидел лежащую на полу сумку, которую ранее обронил другой посетитель, и похитил оттуда портмоне...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении портмоне, в котором находились денежные средства и обручальное кольцо.Предварительно установлено, что злоумышленник при входе в магазин, расположенный в Протопоповском переулке, увидел лежащую на полу сумку, которую ранее обронил другой посетитель. Воспользовавшись ситуацией, он похитил из нее портмоне с находившимися там денежными средствами и обручальным кольцом. После этого мужчина набрал товар в торговом зале и, оплачивая его на кассе, воспользовался накопительной картой данного магазина, найденной в похищенной сумке.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории Московской области задержали подозреваемого – 47-летнего ранее судимого мужчину, приезжего из ближнего зарубежья. Похищенное имущество и денежные средства изъяты.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкции данной статьи предусматривают наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60