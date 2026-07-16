Рассказываем о главных событиях этого дня.

Сегодня, 16 июля 2026 года, Владимирская область вновь проснулась под вой сирен. Ранним утром РСЧС объявил об угрозе атаки беспилотников. Параллельно регион накрывает непогода — синоптики предупредили о грозах, ливнях и граде. Продолжают поступать подробности резонансного ДТП, унесшего жизнь женщины на трассе под Юрьев-Польским. Рассказываем о главных событиях этого дня в материале vlad.aif.ru.Угроза атаки БПЛА: что известно к этому часуРанним утром 16 июля, в 04:42, на территории Владимирской области была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Сообщения экстренного оповещения разошлись по всем каналам РСЧС.Жителей региона призвали оставаться в помещениях и не подходить к окнам. Тем, кто находился на улице или в автотранспорте, рекомендовано укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Спасательные службы также предупредили о возможных перебоях мобильного интернета на время действия угрозы.Отдельное внимание — категорическому запрету на съемку БПЛА и работы средств ПВО. В случае обнаружения обломков или частей беспилотника приближаться к ним строго запрещено.Напомним, накануне, 15 июля, в регионе уже — примерно в четыре часа утра. Спустя час поступил сигнал «Отбой».Прогноз погоды на 16 июля: гроза, ливень и ветер до 18 метров в секундуПогода сегодня явно не порадует владимирцев. По данным оперативного ежедневного прогноза МЧС, 16 июля регион окажется во власти неблагоприятных метеорологических явлений.Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и кратковременные, но интенсивные дожди. Ночью местами прогремят грозы. Главный сюрприз дня — ливень и град, которые могут накрыть отдельные районы области. Ветер северо-западного направления разгонится до 7–12 метров в секунду, а днём его порывы усилятся до 15–18 м/с.Температурный фон останется умеренным: ночью столбики термометров покажут +11... +16 °С, днём воздух прогреется до +15... +20 °С.Смертельное ДТП у Масленок: женщина погибла, супруги — в больницеВечером 14 июля на трассе Владимир — Юрьев-Польский произошла трагедия, подробности которой продолжают выяснять следователи. Недалеко от поворота на деревню Масленка водитель автомобиля «Хонда» не справился с управлением —Удар оказался смертельным для одной из пассажирок — женщина скончалась на месте до прибытия медиков. Сам водитель, мужчина 1972 года рождения, и его супруга 1974 года рождения получили серьёзные травмы. Женщину пришлось извлекать из искореженного автомобиля с помощью спасателей МЧС и сотрудников Аварийно-спасательной службы Владимирской области. На месте работали шесть спасателей и две единицы спецтехники.Бензиновый вопрос: итоги недели и текущая ситуация на АЗС. По данным профильных служб, ситуация на владимирских заправках постепенно стабилизируется. Очереди на АЗС сократились до 20–40 минут, лимиты на отпуск топлива держатся в пределах 20–40 литров на одно транспортное средство.Ценник на основное топливо варьируется в диапазоне 64–70 рублей за литр. Для приоритетных служб — скорой помощи, коммунальной техники, аграриев — действуют специальные часы и отдельные схемы обеспечения горючим.Губернатор Александр Авдеев призвал жителей к сдержанному потреблению топлива и заверил, что региональный оперативный штаб держит ситуацию на круглосуточном контроле. Сбоев в жизнеобеспечении области не допущено.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .